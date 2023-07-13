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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق إشارة البدء فى شاطئ ذوى الهمم بدمياط الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلق اليوم الخميس المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إشارة البدء في أعمال الفرمة الترابية بالشاطئ الخاص بذوي الهمم بمنطقة الشواطئ المميزة، كذلك تجهيز ساحة انتظار المركبات الخاص بشاطئ ذوي الهمم، وتنفيذ طبقة السن وتوسعة المدخل والتجهيز لأعمال الزراعة والتجميل وأعمال البردورات.

وأكد  المهندس رئيس الجهاز، أن الهدف من هذا الشاطئ الخاص هو توفير شاطئ متكامل الخدمات طبقا للمواصفات وعوامل الأمان وسهولة التنقل داخل وحدات الشاطئ لخدمة أبناء المدينة والمدن المحيطة لانفراد هذا الشاطئ، بخصوصية كأول شاطئ متكامل لذوي الهمم.

دمياط محافظة دمياط دمياط الجديدة ذوي الهمم أحداث دمياط

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