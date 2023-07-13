أريك: الأردن تهدف بقوة الاعتماد الكلى على الطاقة المتجددة

قال المهندس محمد الطعاني، أمين عام هيئة أريك إن المملكة الهاشمية الأردنية من أوائل الدول العربية التي بدأت في استخدام الطاقة المتجددة، خاصة أن المشروعات الخضراء القومية بدأت منذ عام 2014.

محدودية موارد الأردن

وأضاف الطعاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن الأردن يعاني من محدودية النفط والغاز الطبيعي، لذا يتم التركيز الآن على استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة.

الطاقة بالأردن

وتابع أنه على مستوى المجتمع الأردني بالكامل هناك استجابة واضحة من الشعب على استخدام السيارات الكهربائية: "الأردن لديه اتفاقيات كثيرة مع الدول العربية في عملية ربط الكهرباء، والأردن يهدف للوصول إلى شبكة عربية للكهرباء، ثم إنشاء شبكة أردنية عربية إفريقية".