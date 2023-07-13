بوتين: الدبابات الغربية هدف ذو أولوية لقواتنا في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الدبابات الغربية هدف ذو أولوية لقواتنا في أوكرانيا، مضيفا : لم أر أي رسالة من أمين عام الأمم المتحدة بشأن اتفاقية الحبوب .

وجاء رد موسكو على قمة الناتو في شكل هجوم جوي الأخير على أوكرانيا ، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص ، بينما قالت كييف إنها دمرت 20 طائرة مسيرة هجومية روسية وصاروخين كروز.

وفي مؤشر على غضبها من الدعم الغربي لمدينة كييف ، قالت موسكو إنها ستعتبر الطائرات المقاتلة إف -16 المرسلة إلى أوكرانيا تهديدًا "نوويًا" بسبب قدرتها على حمل قنابل ذرية.

ونقلت وزارة الخارجية الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله "لا يمكن لروسيا أن تتجاهل قدرة هذه الطائرات على حمل أسلحة نووية. ولن يساعد هنا أي قدر من الضمانات."

ومن جهتها، تعدت الولايات المتحدة الامريكية بان تظل عضوًا في حلف شمال الأطلسي، بعد سؤاله عما سيحدث إذا أعيد انتخاب ترامب ، الذي ناقش الانسحاب من الحلف ، العام المقبل.

ولكن تأكيد بايدن على قوة ورمزية حلف شمال الأطلسي تناقض مع أحداث قمة الناتو ، عندما انتقد زيلينسكي القرار "السخيف" بعدم التعجيل بعضوية أوكرانيا.

وبدلاً من ذلك ، عرضت دول مجموعة السبع على أوكرانيا في وقت لاحق حزمة من الالتزامات الأمنية طويلة الأجل ، بما في ذلك الصفقات الثنائية بين كييف وأغنى دول العالم.

أصر زيلينسكي على أن الوعود كانت بمثابة "نصر أمني كبير" لكنه لم يخف حقيقة أنه كان يفضل وضع جدول زمني لأوكرانيا، وفق شبكة سي ان ان الامريكية.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية ، يوري إغنات ، بعد الضربات الليلية في كييف ، إن أنظمة الأسلحة الغربية التي تم توفيرها مؤخرًا لم تكن كافية لتغطية البلاد بأكملها.