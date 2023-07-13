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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من فيتوريا بعد قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

فيتوريا
فيتوريا

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفراعنة قد بدأوا من الآن الاستعداد للتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وأوضح فيتوريا، أنه يحترم جميع فرق المجموعة لكنه يرغب في التأهل للمونديال، مشيرا إلى أنه يرغب في الفوز وجمع أكبر عدد من النقاط للتأهل للمونديال.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أنه يعي أهمية التأهل لكأس العالم وسيسعى جاهدًا لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها فى كل من أمريكا، كندا والمكسيك، عن وقوع منتخبنا الوطني ضمن منافسات المجموعة الأولى مع بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ، إثيوبيا،جيبوتي .

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