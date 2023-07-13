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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس البرلمان العربى يرحب بنتائج قمة دول جوار السودان

عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي

رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمخرجات قمة دول جوار السودان، التي عقدت اليوم في القاهرة، مشيدا في الوقت ذاته بالبيان الختامي للقمة والذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي تضمن التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

وأكد "العسومي" دعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية التي تهدف إلى الحفاظ على الدولة السودانية ووقف نزيف الدم السوداني، مثمنا توقيت انعقاد هذه القمة، مشددا على أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد هذه القمة المهمة فى هذا التوقيت المناسب والمحوري، يعكس دور مصر الريادي والمحوري في التعامل مع الأزمات التي تحدق بالمنطقة وخاصة الأزمة السودانية الراهنة، والتي تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف بين الجميع للخروج من هذا النفق المظلم.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود جمهورية مصر العربية في التنظيم والإعداد لهذه القمة، متطلعا أن تسهم بشكل كبير في تجاوز الأزمة الراهنة ووقف الصراع الدائر في السودان، بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني، ويحافظ على مقدرات ووحدة الدولة السودانية.

عادل بن عبدالرحمن العسومى العسومي رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي جوار السودان

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