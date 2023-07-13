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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة مشروعات تخرج أول دفعة من "الهندسة المدنية"

جامعة دمياط
جامعة دمياط

شهد اليوم الخميس، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، مناقشات مشروعات تخرج أول دفعة بكلية الهندسة شعبة الهندسة المدنية.

وذلك بحضور عميد كلية الهندسة والوكلاء وأعضاء لجنة التقييم لمشاريع التخرج، وهم الدكتور عماد السيد عثمان قائم بعمل رئيس جامعة طنطا الأسبق والدكتور محمد محمود محمد نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد محمد نصر عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، والدكتور مصطفى عبد اللطيف الصواف وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب بجامعة طنطا، والدكتور عادل كامل جبر أستاذ الهندسة الجيوتقنية بجامعة المنصورة، والدكتور محمد يسري الشيخ أستاذ مقاومة المواد كلية الهندسة جامعة المنصورة.
 

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته لما شاهده من مستوى علمي متميز لتلك المشروعات الهندسية، الأمر الذي يعكس مدى إبداع ومهارة الخريجين الذين نجحوا في إثبات تفوقهم وإخراج مشروعات رائدة ومبتكرة تدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موجهاً لهم الشكر على ما قدموه من مشروعات متقنة تبرهن على حجم المجهود المبذول الذي استمر طويلاً بكل إصرار وعزيمة لصالح وخدمة الوطن.

جامعة دمياط مشروعات تخرج كلية الهندسة

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