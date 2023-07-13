نتاليا ومايا يشعلان أولى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

بدأت، مساء الخميس، الفعاليات الأساسية لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

وبدأت الفعاليات من خلال مباريات تيك بول بين فريقي نتاليا وأحمد وفريق مايا وأحمد وسط أجواء احتفالية.

وفي المبارات التالية، أقيمت مباراة بين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي منهم علي غزلان.

وفي الثالثة مساءً فتح مهرجان العلمين الجديدة أبوابه للجمهور لبدء فعاليات اليوم الأول من أضخم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

بداية من أبواب مدينة العلمين ومنطقة النورث سكوير تواجد الشباب المصري المنظم للفعاليات حيث استقبلوا الجمهور وأرشدوهم على كل التفاصيل بحفاوة كبيرة.

والساعة الخامسة مساء كانت أولى الاحتفالات والعرض المميز للبطلتين العالميتين ناتاليا وماجا.

وفي مفاجأة كبيرة تقدم إدارة المهرجان في الثامنة والنصف مساء للجمهور بثا مباشرًا لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري على شاشات عملاقة.