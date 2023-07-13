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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اقتصادي: حجم مساهمة قطاع الأعمال في "حياة كريمة تجاوز الـ20 مليار جنيه

الدكتور كريم عادل
الدكتور كريم عادل

قال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشؤن الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، إن مساهمة شركات قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروعات في مبادرة “حياة كريمة” وصلت إلى أكثر من 20 مليار جنيه، مما ساهم في تعزيز حجم المشروعات وهي شركات مصر للأسمنت المسلح وايجيكو ومختار إبراهيم وحسن علام والعبد ووصلت نسبة المشروعات المنفذة في بعض القري الي 100٪ و99٪.

وأضاف “عادل” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مبادرة “حياة كريمة” تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر احتياجًا، بما في ذلك توفير الإسكان اللائق وتأهيل المنازل وتطوير المجتمعات العشوائية. 

وأشار إلى دور المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية حيث يعمل المشروع على تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل والتدريب اللازم. هذا يعزز ريادة الأعمال ويسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن مبادرة “حياة كريمة” تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار من خلال توفير الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية، من خلال تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاندماج المجتمعي، يمكن تقليل مستويات الجريمة والاضطرابات وتعزيز السلم الاجتماعي.

وأوضح أن “حياة كريمة” تسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي بين المناطق الحضرية والريفية وبين الطبقات الاجتماعية المختلفة، من خلال توفير الخدمات والفرص وتحسين الظروف المعيشية في المناطق المهمشة، يساهم المشروع في تقليل الفجوات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى دورها في تعزيز الثقة والتفاعل الإيجابي، حيث تسهم “حياة كريمة” في دعم ثقة المواطن في الحكومة والمؤسسات التنموية، حيث يرون نتائج ملموسة لجهود التنمية وتحسين حياتهم، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز التفاعل الإيجابي بين الحكومة والمجتمع وتعزيز الروابط الاجتماعية والتعاون.

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