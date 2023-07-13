وكيل صحة مطروح يفاجئ وحدة النجيلة القبلية بزيارة

فاجئ الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الخميس "وحدة النجيلة القبلية" بزيارة تفقدية، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات تزامنًا مع زيادة المترددين على المحافظة وكذا الاطمئنان على تنفيذ حملة 100 يوم صحة بالمراكز الثابتة وعددها 24 منفذ على مستوى المحافظة.

وتفقد وكيل صحة مطروح الاستقبال، وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل موجها بإحالة المقصرين للتحقيق بالإدارة القانونية بالمديرية مؤكداً أنه لن يتهاون مطلقا في محاسبة أي مسئول كبير أو صغير يثبت تقصيره في مهام وواجبات ومقتضيات العمل، مشيرًا إلى أنه لن يغمض له جفن، من أجل راحة أهالي مطروح، وتخفيف معاناتهم كما أكد أن مواجهة الاهمال والتقصير في كافة المنشآت الصحية هو الأساس لتطوير المنظومة الصحية.

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وأكد "سالم" على تكثيف المتابعة الاشرافية من الإدارات المعنية بالمديرية على جميع الأعمال والخدمات التي تؤدي بالوحدة ومراجعة دفاتر منفذ الألبان والعرض على وكيل الوزارة خلال 3 أيام، مشيرًا إلى أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي، موضحًا أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك استمراراً للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بمطروح والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشأت الصحية.

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