"أساسيات الكتابة الأكاديمية".. ورشة عمل بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

تنظم مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 ورشة عمل بعنوان"أساسيات الكتابة الأكاديمية - Introduction to Academic Writing، تقدمها الكاتبة وجدان حسين عبد ربه.

ورشة عمل بمعرض مكتبة الإسكندرية

تعقد ورشة العمل بمركز المؤتمرات، بقاعة اجتماعات A، على مدار ثلاثة أيام 18 و19 و25 يوليو 2023، من الساعة 12 إلى الساعة 2 ظهرًا.

وتستمر فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 في نسخته الثامنة عشر، حتى 26 يوليو الجاري، حيث تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين والعرب والهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويقيم معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة وتدعو من خلالها كبار الكتاب والمفكرين والفنانين للمشاركة فيها، بجانب إقامة حفلات لتوقيع أحدث الإصدارات من المكتبة.

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

ويقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ما عدا أيام الجمعة (من 2 ظهراً وحتى 10 مساءً) علمًا بأن الدخول مجاني.

ومن أبرز دور النشر الموجودة بالمعرض، جناح عرض "الأزهر الشريف" وجناح عرض "مجلس الحكماء المسلمين" وجناح "الهيئة المصرية العامة للكتاب"، بالإضافة إلى "دار المعارف" و"دار العين للنشر".

يذكر أن المعرض يضم هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات، كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية.

ويسلط المعرض الضوء، هذا العام، على عدد من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورشا لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورشا أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها.

ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلاميين والشعراء، وغيرهم.