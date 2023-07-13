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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أليجري يدفع لضمه.. كيسي يقترب من الانتقال ليوفنتوس

فرانك كيسي
فرانك كيسي

اقترب الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم كيسي لصفوف فريق برشلونة قادمًا من نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الماضي.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت فإن كيسي بات قريبًا من الرحيل عن برشلونة، مشيرة إلى أن إدارة يوفنتوس تواصلت مع نظيرتها في برشلونة لإبداء اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب الإيفواري.

وأفادت الصحيفة أن يوفنتوس ينتظر إتمام صفقة بيع بوجبا من أجل تقديم العرض النهائي للحصول على خدمات كيسي، على الرغم من أن قرار رحيل بوجبا اتخذ بالفعل، مؤكدة أن ماسمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس يدفع من أجل الحصول على خدمات كيسي.

ويعتبر أليجري فرانك كيسي جزءًا مهمًا في مشروع النادي الرياضي الجديد.

وأشارت إلى أن نادي برشلونة منفتح على رحيل اللاعب في حالة تقدم عرض على الأقل قيمته 15 مليون يورو.

لعب كيسي 43 مباراة بقميص برشلونة خلال الموسم المنصرم وسجل 3 أهداف وصنع مثلها لزملائه في الفريق.

فرانك كيسي كيسي برشلونة الانتقالات الصيفية يوفنتوس

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