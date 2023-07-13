برلمانية: قمة دول جوار السودان مساعي مصرية جادة لحقن دماء الأشقاء

اعتبرت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، قمة دول جوار السودان مبادرة مصرية مخلصة جاءت في وقتها، لإنهاء الصراع العسكري في السودان. مؤكدًة أن مصر وبقيادة الرئيس السيسي تتحرك في الوقت المناسب تماما لحقن دماء السودانيين وإيقاف الاقتتال.

وأشارت “التمامى” فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى أن قمة دول جوار السودان التي دعا لها الرئيس السيسي، بالغة الأهمية لوقف الحرب الدائرة في السودان ووضع نهاية لانهيار المؤسسات السودانية بسبب الحرب. مشيدة بالقمة وبالحضور عالي المستوى فيها.

وأشادت عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات القمة، والتي أكد فيها أن التدهور في السودان، يتطلب الوقف الفورى والمستدام للعمليات العسكرية حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني، واتاحة الفرصة للإستجابة الإنسانية للأزمة الحادة من كافة أطراف المجتمع الدولي.

وشددت أن الموقف المصري كان ولا يزال واضحاً منذ اندلاع الأزمة، ووقف الحرب وتفعيل الحوار بين كافة أطراف النزاع.

واختتمت “التمامى” أن تحركات الدولة المصرية على جميع الأصعدة، مستمرة لوضع حد للدم والعنف في السودان، فقد فتحت مصر أبوابها على الفور للأشقاء السودانيين النازحين إلى الحدود المصرية ووصل عدد أبناء السودان المقيمين في مصر إلى 5 ملايين سوداني يعيشون على الرحب والسعة بين أشقائهم المصريين ليصل عدد المقيمين من جنسيات البلدان العربية التي تعاني من ويلات الصراع العسكري والحروب الاهلية إلى 10 ملايين شخص.