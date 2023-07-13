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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لمدة يومين.. غلق كلى لشارع 26 يوليو أمام حركة المرور

شارع 26 يوليو
شارع 26 يوليو

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة  الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، بالتزامن مع الغلق الكلي لمحور 26 يوليو، لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادى النيل بالمهندسين- 6 أكتوبر" والبدء فى إزالة الجزيرة الوسطى بشارع 26 يوليو تحديداً من بداية منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل.

يأتي ذلك بالتزامن مع الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل "وادى النيل"، مما يستلزم الغلق الكلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور فى الإتجاه المشار إليه، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار يومين بدءًا من الساعة (2) صباحاً حتى الساعة (8) صباحاً يوم الجمعة الموافق 14/7/2023 ، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن التحويلات التالية..

حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب فى السير تجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين، تدخل يميناً إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو .

استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسى تجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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