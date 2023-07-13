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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط تشكيل عصابى بمليون قرص مخدر و24 كيلو من الهيدرو بالدقهلية

القبض
القبض

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط "24 كجم من مخدر الهيدرو ومليون قرص كبتاجون" وضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، يضم ربة منزل وسائقًا وطالبًا، بنطاق مركز نبروه محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات للعميد علي خضر، رئيس قسم مكافحة المخدرات تفيد بقيام كل من "توفيق.م"63 عامًا سائق، و"نورا.ع" 35 عامًا ربة منزل، و"عادل.م" 15 عامًا، طالب بالاتجار بالمواد المخدرة بنطاق مركز نبروه.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة جري إعداد مأمورية من ضباط  قسم مكافحة المخدرات تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة نبروه وضبط المتحرى عنهم داخل سيارة ملاكى تحمل لوحة أرقام  "ج م ن 2876" وبحوزتهم  24 كيلو من مخدر الهيدرو وعدد "مليون قرص" لعقار الكبتاجون، ومبلغ مالى 600 ألف جنيه. 

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسيارة للتنقل.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6506 لسنة 2023 جنايات مركز نبروه، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضباط مكافحة المخدرات مديرية أمن الدقهلية الدقهلية نبروه

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