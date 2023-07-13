قناة الناس.. أمانى الشريف توضح السر الكيميائى للماء فى الحياة (فيديو)

قالت الدكتورة أماني عبدالله الشريف، عميدة كلية الصيدلة للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إن المياه هى العنصر أو المادة الوحيدة في الكون التي تتواجد في الأشكال الثلاثة لدرجات الحرارة التي يتواجد فيها الإنسان، مؤكدة أن المياه كائن فريد وغريب.

وأضافت "الشريف"، اليوم الخميس، خلال برنامج “البيت”، المذاع عبر قناة الناس، أن المياه تتكون من ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين، أحدهما له طرف سلبي وهو الأكسجين، والهيدروجين له طرف إيجابي، منوهة إلى أن المياه قطبية التركيب.

وأوضحت الشريف أن المياه بها رسائل كونية كثيرة جدًا، فهى تشغل 70% من مساحة الكرة الأرضية، كما أنها تبلغ حيز 70% من الإنسان، فأكثر من ثلثي جسم الإنسان مكون من المياه.

واستكملت: أن الحضارات القديمة كانوا دائمًا يقدسون المياه، وتقديسهم للمياه كان جزءًا كبيرًا في نجاحهم في بناء حضاراتهم في الماضي.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.