ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمانى الشريف توضح السر الكيميائى للماء فى الحياة (فيديو)

الدكتورة أماني الشريف
الدكتورة أماني الشريف

قالت الدكتورة أماني عبدالله الشريف، عميدة كلية الصيدلة للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إن المياه هى العنصر أو المادة الوحيدة في الكون التي تتواجد في الأشكال الثلاثة لدرجات الحرارة التي يتواجد فيها الإنسان، مؤكدة أن المياه كائن فريد وغريب.

وأضافت "الشريف"، اليوم الخميس، خلال برنامج “البيت”، المذاع عبر قناة الناس، أن المياه تتكون من ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين، أحدهما له طرف سلبي وهو الأكسجين، والهيدروجين له طرف إيجابي، منوهة إلى أن المياه قطبية التركيب.

وأوضحت الشريف أن المياه بها رسائل كونية كثيرة جدًا، فهى تشغل 70% من مساحة الكرة الأرضية، كما أنها تبلغ حيز 70% من الإنسان، فأكثر من ثلثي جسم الإنسان مكون من المياه.

واستكملت: أن الحضارات القديمة كانوا دائمًا يقدسون المياه، وتقديسهم للمياه كان جزءًا كبيرًا في نجاحهم في بناء حضاراتهم في الماضي.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس البيت السر الكيميائي للماء المادة الوحيدة درجات الحرارة المياه كائن فريد وغريب

الأكثر قراءة

الأهلى والزمالك لا يعرفان الهزيمة مع محمود البنا فى الدورى هذا الموسم

إقبال جماهيرى كبير فى انطلاقة مهرجان العلمين الجديدة (صور)

خلال مداهمة.. محاولة هروب فاشلة تنتهى بغرق مسجل خطر بالدقهلية

أصيبت بنزيف حاد.. نقل عروس إلى المستشفى ليلة زفافها بالدقهلية

في يومه الأول.. مهرجان العلمين الجديدة الأعلى تداولا على "تويتر"

لمدة يومين.. غلق كلى لشارع 26 يوليو أمام حركة المرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى