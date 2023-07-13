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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إنذار على يد محضر.. "بدراوى" يطالب بتحديد موقف "عليا الوفد" من انتخابات الرئاسة

فؤاد بدراوي
فؤاد بدراوي

أرسل المرشح الرئاسي المحتمل وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي، اليوم الخميس، إنذاراً رسمياً جديداً حمل رقم 21067، على يد مُحضر، لرئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة منافسه على تمثيل الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية.

بدراوي يطالب بإضافة بند تحديد موقف الهيئة من انتخابات الرئاسة 

وطالب بدراوي في الإنذار، بإضافة بند لجدول الأعمال المقترح لاجتماع الهيئة العليا الذي دعا له رئيس الحزب يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يوليو الجاري، ينص على تحديد موقف الحزب من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهو حق أصيل للهيئة العليا لحزب الوفد المصري طبقا للمادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلي للحزب.

"بدراوي" يطالب بعدم إجراء تغييرات في الجمعية العمومية لحزب الوفد

كما طالب فؤاد بدراوي بإلغاء البند الأول في جدول الأعمال المقترح والخاص بعرض اللجان النوعية، وهي اللجان التي تؤدي إضافتها إلى حدوث تغيير في الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية).

وحذر بدراوي من إجراء أي تغيير في الجمعية العمومية للحزب مع ضرورة عدم المساس بها لمدة ستة أشهر، طبقاً لقرار الهيئة العليا للحزب الصادر في اجتماعها بتاريخ ١٣-٣-٢٠٢٣، بالإضافة إلي أن المستقر عليه حزبيا هو عدم إجراء أي تغيير في الجمعية العمومية، إلا بعد الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية خاصة تلك المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.  

وأرسل بدراوي يوم 26 يونيو الماضي، إنذاراً على يد مُحضر إلى رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، يخطره فيه برغبته في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة وطالبه بسرعة دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد خلال 15 يوماً، ثم دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للاجتماع لاختيار مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية؛ تطبيقاً لنص المادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلي للحزب.

المرشح الرئاسي المحتمل فؤاد بدراوي الوفد انتخابات الرئاسة الإنذار

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