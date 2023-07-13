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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أول منصة رقمية لبيانات شبكة المصارف الزراعية.. 7 أهداف لـ"Water Net for web"

المصارف الزراعية
المصارف الزراعية

تواصل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري ، تنفيذ خطة ميكنة الخدمات وإجراءات التحول الرقمى، خاصة مع الإنتقال إلى العاصمة الإدارية، وتطوير حزمة تطبيقات وخرائط رقمية لتحسين إدارة منظومة الصرف ومراقبة مناسيب المياه على مستوى محافظات مصر.

يأتى ذلك فيما أطلقت هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري أول تطبيق ومنصة رقمية لبيانات شبكة المصارف الزراعية ومتابعة مناسيب المياه يومياً Water Net for web، ضمن خطة الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية. 

رفع جودة أعمال منظومة الصرف بمصر

كما تم إصدار Water Net for web، وذلك للهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي، حيث يقدم التطبيق مجموعة من الخدمات المختلفة بما يسهم في رفع جودة أعمال منظومة الصرف بمصر، ومن ضمن هذه الخدمات الآتي:

1- تعزيز الرقمنة والتحول الرقمى بمختلف جهات الوزارة

2- إصدار التطبيق للهواتف الذكية والحواسب المكتبية

3 -تحديد ومشاركة إحداثيات المستخدم أثناء المرور على الطبيعة

4 ‏-التعرف اللحظي على بيانات أي مجرى مائى بالطبيعة

5 ‏- تحديد الموقع الكيلومتري للمجارى المائية

6 ‏-تمكين المستخدم من إستعراض كافة المجاري المائية على مستوى مصر

7- توفير منصة موحدة لبيانات شبكة المصارف الزراعية فى مصر

8- رفع جودة أعمال منظومة الصرف بمصر

كما يتم تحديث التطبيق وإمداده بالبيانات بشكل دورى لتحقيق أفضل إستفادة منه.

المصارف الزراعية 

كذلك، تم توحيد قواعد البيانات بجهات الوزارة المتعددة وتجميع البيانات في مصدر واحد موثق على أن يتم اتاحتها لكافة الجهات المعنية.

كما تم تحسين أداء خدمتي تحديد المكان (My location) وتحديد الموقع الكيلو متري لتسهيل استخدام التطبيق لدى العاملين بالوزارة.

الانتقال الي العاصمة التحول الرقمي الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الخدمات الحكومية العاصمة الإدارية المجاري المائية المصارف الزراعية الموارد المائية والري تعزيز الرقمنة هيئة الصرف

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