بث مباشر.. بطولة "بيتش سوكر" ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا للتجربة الصيفية الفريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إذ تُقام بطولة "بيتش سوكر" ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بدءًا من 13 إلى 15 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تضم البطولة العديد من نجوم كرة القدم في مصر، ويمكن الحجز على موقع "تذكرتي".

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين، الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، إذ تبدأ أولى فعاليات المهرجان اليوم الخميس الموافق 13 يوليو الجارى، ويستمر على مدار 44 يومًا.