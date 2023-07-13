بني سويف تُنظم مؤتمرًا لشباب ثانوي تحت شعار "بي جوري"

اختتمت إيبارشية بني سويف اليوم المؤتمر الذي نظمته لشباب ثانوي على مدار ثلاثة أيام، تحت شعار "بي جوري" وذلك بكنيسة السيدة العذراء مقر المطرانية، وشارك في المؤتمر حوالي ٦٠٠ شاب وشابة، وحاضر فيه نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، وحضره عدد من الآباء الكهنة.

هذا ونظمت إيبارشية المعادي الكرنڤال الثامن عشر لأطفال الإيبارشية، على مدار أربعة أيام، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية.

جاء الكرنڤال بعنوان "هحكي مع يسوع"، وشارك فيه ١٤٠٠ طفل وطفلة بالإضافة إلى ما يقرب من ١٢٠ خادم وخادمة.

وتضمنت فقراته مسرح العرائس والمسرح المفتوح وألعاب ترفيهية. حيث روت فقرة المسرح المفتوح بشكل مبتكر باستخدام وسائل التكنولوجيا والمؤثرات الصوتية والضوئية، قصة أستير و ولجوءها إلى الله وقت ضيقتها. وفي فقرة "هحكي مع يسوع" أتيحت الفرصة للأطفال المشاركين أن يكتبوا ما يريدون أن يقولوه للسيد المسيح.

وحرص نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس على تفقد الكرنڤال وتشجيع الأطفال والخدام.

كما احتفلت كنيستنا في قبرص للمرة الأولى، بالذكرى الثانية للمصريين الأقباط الأربعة، الذين رحلوا من جراء الحرائق التي طالت المنطقة التي يعملون فيها عام ٢٠٢١.

وجرى الاحتفال أمام النصب التذكاري الذي أقامته الحكومة القبرصية لهم في منطقة أودو التي وقع فيها الحادث.

وصلى الراهب القس إيرينيئوس البراموسي، النائب البابوي لجزيرة قبرص، صلوات ترحيم للأقباط الأربعة وشاركه الأب القس لوقا يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي بليماسول، كما ألقى النائب البابوي كلمة أثناء الاحتفال، قدم خلالها التعزية باسم الكنيسة، كما قدم الشكر للحضور، وأعلن أنه سيتم الاحتفال سنويًا بهذه الذكرى للقبارصة المقيمين في المكان وللجالية المصرية كلها.