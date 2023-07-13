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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: لا بد من وجود رغبة وإرادة لدى أطراف النزاع لإنهاء الأزمة بالسودان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن التحديات التي تواجه الأزمة السودانية.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" المُذاع عبر "نغم إف إم"، إن هناك 3 تحديات تواجه السودان، مشيرًا إلى أن التحدي الأول هو أن تكون هناك رغبة وإرادة لدى أطراف النزاع من أجل حل الأزمة.

وأضاف: "هذه الرؤى المطروحة مهمة جدًا والوعي أيضًا مهم، وكما قال الرئيس السيسي إنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسئوليته أمام دول الجوار بسبب الآثار السلبية التي تعرضت لها تلك الدول جراء الأزمة السودانية".

وتابع: "يجب أن تكون هناك قناعة وإرادة من الأطراف في السودان لإنهاء الصراع؛ لأن كل ما قيل في القمة لن يكون له صدى على الأرض إلا بإرادة مكونات المجتمع السوداني لحل هذه الأزمة عن طريق حل سلمي وليس الحرب".

واستكمل: "أحيانًا مكونات الصراع لا تقتنع بالجلوس والتفاوض إلا بعدما تكون الخسائر كبيرة جدًا، عندما تكون كل الأطراف غير قادرة على مواصلة الصراع، هذا أمر لا نريد أن يصل إليه السودان".

وطالب الباز أطراف النزاع في السودان بألا يكون الجلوس على طاولة المفاوضات اضطراريًا، حتى لا تضيع الدولة بشكل كامل، مضيفًا: "لأن الدولة السودانية لو ضاعت صعب أن تقوم".

واستكمل: "نزيف الخسائر سواء البشرية أو المادية في المنشآت تعويضها سيثقل كاهل السودان فلا بد أن يكون لدى السودانيين إرادة لحل الأزمة".

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