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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فصل الكهرباء 3 ساعات عن مناطق بالمنصورة غدًا الجمعة

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن فصل الكهرباء صباح غد الجمعة من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا في ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بجديلة بمعرفة قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية.

جاءت تصريحات "مختار" بعد اطلاعه على التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء "قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية بشأن أعمال الصيانة علي لوحة توزيع كهرباء بجديلة بالمنصورة.

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي والتي يتم فصل الكهرباء عنها هى منطقة جديلة ومنطقة قولونجيل ومنطقة توريل الجديدة ومنطقة ترعة المنصورية ومنطقة الدراسات وشارع الإمام محمد عبده وشارع عبدالمنعم رياض وطريق دمياط الخارجي وشارع سعد زغلول وكوبري ألفونس حتى شارع 18 بتوريل وشارع قناة السويس وتقسيم طرطير بنطاق مدينة المنصورة.

ووجه "مختار"، محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس حي شرق المنصورة، بالتنسيق مع مسئولي قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر لتلبية احتياجات المواطنين.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الكهرباء الجمعة

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