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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقا لقاتلة ابنتها بمساعدة عشيقها لكشفها علاقتهما غير المشروعة

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقا لقاتلة ابنتها بمساعدة عشيقها لكشفها علاقتهما غير المشروعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع، وياسر إبراهيم، وبحضور عمر الشباسي، وكيل النائب العام.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل ابنة المتهمة الأولى عمرها 12 عامًا، عن طريق الخنق وكتم أنفاسها والشروع في قتل طفليها الأخرين 8 سنوات و6 سنوات، بعدما كشفت المجني عليها علاقتهما غير المشروعة، ورفضها تناول كوب عصير به منوم كانت الأم تعده لأبنائها أثناء تواجد العشيق معها.

وزعمت المتهمة الأولى أن أحد اللصوص تسلل إلى شقتها أثناء نومها وعندما شعرت به صرخت فأسرع بالهروب وتعدى بالضرب على نجلتها ما أدى إلى وفاتها.

وكشفت  تحريات أجهزة الأمن في مباحث الجيزة إلى عدم صحة الواقعة بعد سؤال الجيران وشهود العيان، وأكدوا أنهم شاهدوا المتهم الثاني أثناء فراره في وقت متأخر من الليل بالشارع وخروجه وتردده على العقار.

وتبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة أم الطفلة وصديق زوجها الذي استغل غياب زوجها على المنزل لقيامه بالعمل في إحدى المدن الجديدة ويغيب عن المنزل لمدة طويلة.

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