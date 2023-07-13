ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس شعبة الدخان: مصر سوق واعد للاستثمار في صناعة التبغ المسخن والبايب في العالم

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

شاركت شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالمعرض الدولي للتبخير الإلكتروني في مصر MEVS والذي اختتمت فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية بحضور 150 علامة تجارية من دول أوروبا وشرق آسيا والخليج وأمريكا وممثلي عدد من الهيئات الحكومية علي رأسهم مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

في البداية أعرب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر بالغرفة، عن شكر وتقدير أعضاء الشعبة واللجنة المانحة لاستيراد التبغ المسخن للحكومة المصرية ومصلحة الجمارك والقائمين على تنظيم المعرض لدعمهم لصناعة الدخان والبايب والتبغ المسخن في مصر، مشيداً بجهود الدولة لفتح المجال الاقتصادي أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي وتشجيع التنوع في بنية الاقتصاد المصري لسوق السجائر والدخان والتبغ.

وقال إمبابي: «الشعبة لا تشجع على التدخين، ولا تروج لمنتجات أعضائها، فالتدخين مسئولية كل مدخن ولكننا هنا من أجل الحديث عن الاقتصاد الوطني» مشيراً إلى أن صناعة السجائر والدخان تعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري وأهم مورد للعملة الصعبة بخلاف مساهمتها الكبيرة في عائدات الضرائب والجمارك .

وأكد رئيس الشعبة، أن مصر تعد سوق واعد في الاستثمار ونمو صناعة ومبيعات البايب والتبغ المسخن حول العالم حيث يوجد به 105 ملايين نسمة وذلك في ضوء ما تشير إليه الأرقام العالمية من تنامي مبيعات البايب عالمياً من 15.7 مليار دولار في 2010 إلي 40 مليار دولار عام 2022، مشيراً إلى أن نسبة 15% من مدخنين البايب لم يكونوا مدخنين وليس لهم علاقه بالتدخين.

واستعرض إمبابي مراحل دخول البيب والتبغ المسخن لمصر والذي يتم من خلال العرض على اللجنة المانحة التي شكلتها الحكومة المصرية، موضحاً أنه كان لا يوجد  تبغ مسخن ولا بايب في مصر إلا أنه في تعديل التشريعات الضريبية والجمركية تم استحداث بند خاص يسمح باستيراد التبغ المسخن والبايب لأول مرة للسوق المصرية.

وأضاف أن الحكومة وضعت عدة أسس من أجل تنظيم  استيراد هذه المنتجات وقامت بتشكيل لجنة تحت رئاسة الهيئة العامة للمواصفات والجودة وعضوية شعبة الدخان والسجائر بالغرفة وأيضا ممثلين من مصلحتي الجمارك والضرائب ومصلحة الكمياء ووزارة الصحة حيث من خلالها يستطيع أي مستورد أو رجل أعمال بالتقدم بأوراقه إليها لأخذ الموافقة على دخول هذه المنتجات لمصر.

واستطرد، هذه اللجنة التي اتشرف بانتمائي لها ليس لها رئيس فرئيسها ضميرها فهي لا تحابي أحد، كما أن الشعبة لا تمييز بين أعضائها وتقف بين الجميع علي مسافة واحدة فهي تراعي فقط المنتج واستيفاء الأوراق، وتتحرك سريعاً في البت في اي شكوى ترد لغرفة الصناعات الغذائية وتتدخل لحلها مع الجهات الحكومية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال من خلال مراقبة جميع مراحل العملية الاستيرادية واستيفاء الأوراق المطلوبة.

50 علامة تجارية اتحاد الصناعات اختتمت فعاليات استيرا استيراد

الأكثر قراءة

رصاصة "ماكس" هشمت جمجمة "مكاوي".. حكاية "الجنازة المهيبة" في كرداسة

شهيرة النجار تكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش الصادمة

بالأسماء.. أغلى 5 لاعبين في القمة 126 بين الأهلي والزمالك

فريسة العشق.. "منة" سقطت في شباك سائق توك توك حول حياتها لجحيم

تصور عاجل من الرئيس السيسى لحل الأزمة السودانية

تشييع جثمان والد مروان عطية فى البحيرة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى