رئيس شعبة الدخان: مصر سوق واعد للاستثمار في صناعة التبغ المسخن والبايب في العالم

شاركت شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالمعرض الدولي للتبخير الإلكتروني في مصر MEVS والذي اختتمت فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية بحضور 150 علامة تجارية من دول أوروبا وشرق آسيا والخليج وأمريكا وممثلي عدد من الهيئات الحكومية علي رأسهم مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

في البداية أعرب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر بالغرفة، عن شكر وتقدير أعضاء الشعبة واللجنة المانحة لاستيراد التبغ المسخن للحكومة المصرية ومصلحة الجمارك والقائمين على تنظيم المعرض لدعمهم لصناعة الدخان والبايب والتبغ المسخن في مصر، مشيداً بجهود الدولة لفتح المجال الاقتصادي أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي وتشجيع التنوع في بنية الاقتصاد المصري لسوق السجائر والدخان والتبغ.

وقال إمبابي: «الشعبة لا تشجع على التدخين، ولا تروج لمنتجات أعضائها، فالتدخين مسئولية كل مدخن ولكننا هنا من أجل الحديث عن الاقتصاد الوطني» مشيراً إلى أن صناعة السجائر والدخان تعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري وأهم مورد للعملة الصعبة بخلاف مساهمتها الكبيرة في عائدات الضرائب والجمارك .

وأكد رئيس الشعبة، أن مصر تعد سوق واعد في الاستثمار ونمو صناعة ومبيعات البايب والتبغ المسخن حول العالم حيث يوجد به 105 ملايين نسمة وذلك في ضوء ما تشير إليه الأرقام العالمية من تنامي مبيعات البايب عالمياً من 15.7 مليار دولار في 2010 إلي 40 مليار دولار عام 2022، مشيراً إلى أن نسبة 15% من مدخنين البايب لم يكونوا مدخنين وليس لهم علاقه بالتدخين.

واستعرض إمبابي مراحل دخول البيب والتبغ المسخن لمصر والذي يتم من خلال العرض على اللجنة المانحة التي شكلتها الحكومة المصرية، موضحاً أنه كان لا يوجد تبغ مسخن ولا بايب في مصر إلا أنه في تعديل التشريعات الضريبية والجمركية تم استحداث بند خاص يسمح باستيراد التبغ المسخن والبايب لأول مرة للسوق المصرية.

وأضاف أن الحكومة وضعت عدة أسس من أجل تنظيم استيراد هذه المنتجات وقامت بتشكيل لجنة تحت رئاسة الهيئة العامة للمواصفات والجودة وعضوية شعبة الدخان والسجائر بالغرفة وأيضا ممثلين من مصلحتي الجمارك والضرائب ومصلحة الكمياء ووزارة الصحة حيث من خلالها يستطيع أي مستورد أو رجل أعمال بالتقدم بأوراقه إليها لأخذ الموافقة على دخول هذه المنتجات لمصر.

واستطرد، هذه اللجنة التي اتشرف بانتمائي لها ليس لها رئيس فرئيسها ضميرها فهي لا تحابي أحد، كما أن الشعبة لا تمييز بين أعضائها وتقف بين الجميع علي مسافة واحدة فهي تراعي فقط المنتج واستيفاء الأوراق، وتتحرك سريعاً في البت في اي شكوى ترد لغرفة الصناعات الغذائية وتتدخل لحلها مع الجهات الحكومية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال من خلال مراقبة جميع مراحل العملية الاستيرادية واستيفاء الأوراق المطلوبة.