إزالة 81168 تعديا على منافع الري والصرف ونهر النيل

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري وقطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، شن حملات إزالة مكبرة لكافة التعديات على منافع الرى والصرف، وأيضًا الترع والمصارف والمجارى المائية، ضمن الموجة 21 من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإطلاق حملات إزالة للتعديات على النيل واراضى الدولة.

كما تستهدف حملات الإزالة الموسعة، الحد من التعديات على القطاع المائى والأراضي التابعة لوزارة الري، مع التأكيد على إحالة جميع المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية لتحقيق عنصر الردع وعدم عودة المخالفات.

فى ذات الإطار، شن قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية، الخميس، حملات إزالة مكبرة للتعديات، حيث تم إزالة 28 حالة تعد في محافظتى المنوفية والدقهلية، وبذلك يبلغ إجمالى التعديات المزالة 81168 إزالة على مستوى محافظات مصر.

من جهته، أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات ضمن الموجة 21 من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد المائية والحد من المخالفات سواء بردم مجرى النيل أو وضع تشوينات وبناء أسوار.

بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى كافة التعديات

حملات موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ومنافع الرى والصرف

كما أكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري لـ"الدستور"، مواصلة القطاع بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى كافة التعديات على شبكة الترع والمصارف، وأيضًا تنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.