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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شاب "متعفنة" داخل شقته بالمرج

جثة
جثة

عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على جثة شخص متوفي «في حالة تعفن»، داخل شقته بمنطقة المرج في القاهرة، وتم نقل الجثمان إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المرج من غرفة النجدة بالعثور على جثة شخص متوفي داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة «علاء. ع» في العقد الثالث من العمر، في حالة تعفن، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبإجراء التحريات، تبين أن الشاب توفي وفاة طبيعية ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

مديرية امن القاهرة منطقة المرج مشرحة زينهم مباحث قسم شرطة المرج

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