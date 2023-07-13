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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقد أول محاكاة للمسابقة الدولية للبرمجة لجامعات العالم بجامعة المنصورة الجديدة

جانب من المحاكاه
جانب من المحاكاه

عقدت اول محاكاة لمسابقة الـ "ICPC" بعد فترة تدريب لأكثر من أسبوعين في جامعة المنصورة الجديدة، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، وفي إطار تحقيق رؤية واهداف الجامعة من إنشاء جيل من الطلاب على مستوى رفيع ومتميز لتحقيق متطلبات سوق العمل المختلفة. 

وتفقد الدكتور معوض الخولي الدكتور إبراهيم معوض الدكتور خالد فؤاد مدير برامج الكلية، الطلاب المشاركين وحثهم على الاهتمام بهذه النوعية من المسابقات، لأهميتها في صقل مهارات الطلاب وتميزهم بين أقرانهم ، حيث شارك بها 38 فريقا بالمستويين الأول والثاني.
 وستكرر المحاكاة بصفة دورية وذلك لتدريب الطلاب علي البرمجة التنافسية، للتأهيل للتصفيات على مستوى الجامعات المصرية "ECPC" وذلك في شهر أغسطس المقبل.

والمسابقة العالمية الدولية للبرمجة لطلبة جامعات العالم،  يتحدى الطلاب المشاركون فيها بعضهم من أجل حل الخوارزميات الحاسوبية بمهاراتٍ برمجيةٍ سريعة، وهذا ما يعزز التعاون والإبداع والابتكار، ويطور أداء الطلاب تحت الضغط .

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محاكاه مجلس الشيوخ مسابقة تدريب جامعة المنصورة الجديدة المنصورة

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