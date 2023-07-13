الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس اولمباس أحد السبعين رسولا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بذكرى استشهاد القديس أولمباس أحد السبعين رسولا.

وبهذه المناسبة، قال كتاب السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم، استشهد القديس اولمباس الملقب بولس أحد السبعين رسولا هذا الرسول هو الذي خدم التلاميذ وحمل بعض رسائل بطرس الرسول إلى الأمم .ودخل معه رومية وكرز بها وعلم ورد كثيرين .

ولما استشهد القديس بطرس كان هذا الرسول هو الذي أنزله عن الصليب وكفنه ونقله إلى بيت أحد المؤمنين فسعي به بعضهم لدي نيرون الملك الظالم أنه من تلاميذ بطرس فاستحضره وسأله عن ذلك فاعترف وأقر بالسيد المسيح أنه الإله الحق فعذبه نيرون عذابا أليما . ثم سأله " أية ميتة تريد أن تموت بها " فأجابه القديس قائلا : " أريد أن أموت من أجل المسيح وكفي . و فأمر الملك بضربه وصلبه منكسا مثل معلمه . ففعلوا به كذلك ونال إكليل الشهادة .