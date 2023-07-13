حجازي: لم تحدث أي عملية تسريب هذا العام.. وجميع حالات الغش ضُبِطت

اختتم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ (الدور الأول)، حيث قام بزيارة محافظة الجيزة؛ وكان في استقباله، لدى وصوله، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازي، في مستهل زيارته، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لمتابعة سير الامتحانات فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

واطمأن الوزير على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات، من خلال مديرى المديريات التعليمية.

وفى إطار ختام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، أكد الوزير أنه من خلال آراء الطلاب فى امتحانات اليوم شهد ارتياحًا وطمأنينة من الطلاب حول مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مشيرًا إلى أن الامتحانات سارت بشكل منضبط وهادئ.

كما أكد الوزير أن الوزارة حرصت على اتخاذ كافة الاجراءات الحاسمة التي من شأنها التصدي للغش بكافة أشكاله لضمان انتظام سير الامتحانات، لافتًا إلى أنه قد تم وضع العديد من الآليات التى تحد من هذه العمليات، ولم يحدث أى عملية تسريب هذا العام خلال مدة الامتحانات، بل حالات تداول لامتحانات أعوام سابقة، كما تم ضبط عدة حالات لطلاب أثناء نشر أجزاء من ورقة الأسئلة على الفور، وتم تطبيق الإجراءات المشددة حيال هذه الحالات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة هذا العام لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، ومن بين هذه الإجراءات تغيير رؤساء اللجان بشكل دورى وتدوير العمال بالمدارس وتشديد اجراءات التفتيش لدى دخول الطلاب اللجان وسرعة ضبط أي حالة غش الكتروني يتم رصدها.

وأشار الوزير إلى أن منظومة امتحانات الثانوية العامة ليست مسئولية الوزارة وحدها، بل بالمشاركة مع العديد

من الوزارات والجهات المعنية التي تتعاون مع الوزارة، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة التي ساهمت في حسن سير الامتحانات لهذا العام.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أنه حريص على حصول كل طالب على حقه كاملا، مشيرا إلى أن سيكون متاحا خلال التظلمات للطلاب الاطلاع على كراسة الاسئلة والبابل شيت.

كما وجه وزير التربية والتعليم الشكر والتقدير للقائمين على امتحانات الثانوية العامة، وجميع مديرى المديريات والعاملين بغرف العمليات فى جميع المحافظات، لجهودهم وحسن إدارتهم والتزامهم بتطبيق التعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الامتحانية.

وأضاف الوزير أن الوزارة بذلت أقصى جهودها لإتمام الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة، لخدمة أبنائها الطلاب، حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الامتحانات هذا العام من خلال سحب الامتحان من بنوك الأسئلة، على أن يتم مراجعتها من قبل 10 خبراء لمراجعتها وتنظيمها واعتمادها.

كما أعلن الوزير خلال لقائه بغرف العمليات أن مؤشرات تصحيح مادة الكيمياء جيدة، مشيرًا إلى أن تصحيح 260 ألف ورقة أي ما يعادل نصف أوراق إجابة الامتحان، أظهر حصول عدد 1000 طالب على الدرجة النهائية، وعدد 5000 طالب حصل على 95% فأكثر، لافتًا إلى أن هذه النتائج مبشرة جدًا، وأن كل طالب سيأخذ حقه.

ومن جانبه، رحب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالدكتور رضا حجازي، خلال زيارته للمحافظة، مشيدًا بجهوده للارتقاء بالعملية التعليمية، وحرصه على متابعة انتظام سير الامتحانات بجميع المحافظات، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان نجاح منظومة الامتحانات، ومعربًا عن تقديره لكافة العاملين بمنظومة الامتحانات لجهودهم المخلصة التي ساهمت في انتظام سير الامتحانات.

كما أكد محافظ الجيزة أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام شهدت انضباطًا والتزامًا، وسارت أجواء الامتحانات بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن هذا يدل على الإعداد والتنفيذ الجيد على مستوى وزارة التربية والتعليم لهذه المنظومة الكبيرة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الجيزة حرصت على انتظام سير الامتحانات بسلام، وتوافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، لافتًا إلى أنه كان هناك تنسيق وتواصل مستمر بين غرفة العمليات بالمحافظة، والغرفة المركزية بالوزارة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

ووجه محافظ الجيزة الشكر للجهات المعنية المشاركة لدورها الهام فى حسن سير الامتحانات، دون حدوث أية معوقات أو مشاكل، كما وجه الشكر والتقدير لكل العاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة على جهودهم خلال فترة الامتحانات.

وفى إطار زيارة الوزير لمحافظة الجيزة، قام الدكتور رضا حجازى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتفقد لجنة مدرسة السعيدية الرياضية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب للامتحانات فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، حيث تضم هذه المدرسة عدد (639) طالبًا، وعدد اللجان بها 32 لجنة.

واطمأن الوزير، خلال تفقده اللجان، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، موجهًا مراقبي اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم لتأدية الطلاب الامتحان.

كما تأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

ووجه الوزير الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

كما اطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وفى ختام زيارته، أشاد الوزير بانتظام وانضباط سير الامتحانات وبهدوء اللجان، دون أى مشكلات تعوق سير العملية الامتحانية بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة الجيزة ٨٦٦٢٧ طالبًا وطالبة من بينهم ٤٠٢٥٧ طالب بالشعبة الأدبية و٣٤٤٢٤ بالشعبة العلمية علوم، وعدد ١١٩٤٦ بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 200 لجنة سير على مستوى المحافظة، و٤٠ لجنة احتياطي.