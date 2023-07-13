قبل ساعات من انطلاقه.. "الدستور" يرصد الاستعدادات النهائية لمهرجان العلمين

انتهت إدارة مهرجان العلمين الجديدة من الاستعدادات الأخيرة لبدء فعاليات اليوم الأول من المهرجان اليوم.

ورصد "الدستور" لقطات من داخل ملاعب الكرة الشاطئية والتيك بول التي تستضيف فعاليات اليوم.

وحددت إدارة المهرجان عددًا من الفعاليات التي تُقام خلال الأيام الأولى من المهرجان، وحصل "الدستور" على ترتيب الفعاليات الخاصة بأول أيام المهرجان:

- تُفتح أبواب الفعاليات اليوم الخميس، في تمام الثالثة عصرًا، وتجري فعاليات «Natalia vs maja game» في الخامسة مساءً.

- في تمام السادسة مساءً تُفتتح بطولة «TEQBALL- تيك بول»، وهي بطولة تجمع في قوانينها بين كرة القدم وتنس الطاولة، ويتم لعبها على طاولة منحنية، وتلزم الكثير من المهارة.

- وفي الثامنة والنصف مساءً تجري احتفالية لبث مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، بحضور عدد كبير من المشاهير والجمهور، وعقب المباراة تجري فعاليات عشاء اليوم الأول من المهرجان.

وتنطلق اليوم الخميس أولى فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس 2023، تحت عنوان "العالم علمين"، وهي الفعاليات التي ينتظرها الجمهور المصري والعربي، ويستهدف المهرجان حضور أكثر من مليون زائر.