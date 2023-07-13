خبير اقتصادي: إتمام طرح حصص شركات للتأكيد على تنفيذ خطى وثيقة أملاك الدولة

كشف الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي، ان إتمام طرح حصص من 3 شركات بقطاع البترول المصري، هي إيثيدكو والحفر المصرية، وإيلاب، بقيمة صفقات 800 مليون دولار، والتي تم إرساؤها على شركة أبو ظبي التنموية القابضة، يأتي تأكيدا على تنفيذ خطى وثيقة أملاك الدولة نحو التوسع في الاستثمارات العربية.

وتابع "يوسف" في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن الإعلان جاء ترسيخًا لدعم وتحفيز القطاع الخاص خاصه فيما يتعلق بعمليات الإدارة والتشغيل لما يمتلكه القطاع الخاص من ميزه تنافسية، فى مسألة الإتاحة وعدم وجود فجوات تمويلية قد تعطل مسيرته على عكس القطاع العام، والذي يحكم تحركاته سلسلة من الإجراءات المتشابكة.

و أضاف أن هذا يأتي بعد أيام قليلة من طرح مشروع تشريعي لخفض المزايا والحوافز الضريبية الممنوحة للقطاع العام والحكومي، رغبة من الدولة فى وجود تنافس متوازن بين القطاع الخاص والعام، ليكون تأكيدا لما أعلنته الدولة منذ فترة على عزمها لوضع القطاع الخاص للإمام قليلا، لمنحه فرصة الاستثمار والتصنيع والإنتاج داخل بيئة العمل المصري.