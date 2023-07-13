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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدحت صالح على موعد مع جمهوره السكندري بالمسرح الروماني.. الجمعة

مدحت صالح
مدحت صالح

يستعد الفنان مدحت صالح، للقاء جمهوره السكندري، من خلال حفل غنائي ضخم، يحييه يوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري، بالمسرح الروماني، بكوم الدكة الإسكندرية، وذلك برفقة فرقته الموسيقية ومصاحبة عازف البيانو الشهير الدكتور عمرو سليم.

ويُقام الحفل ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، برئاسة الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ويُقام تحت رعايه الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

ومن المقرر، أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن باقة مختارة ومتميزة من أروع وأجمل الأغاني٬ التي قدمها «مدحت صالح» خلال مشواره الفني من بينها: «ولا تسوي دموع٬ حبك خطر٬ بنت القلب٬ جاي علي نفسك٬ باكتب اسمك٬ لما قالك بحبك٬ هما الحبايب٬ زي ما أنت عايز٬ عليك احساس٬ وحياة قلبي٬ واحشنا بجد٬ مجنونة بيا٬ العين وخداني»، وغيرها.

تذاكر حفل مدحت صالح بالإسكندرية 

وتطرح إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل عبر موقعها الإلكتروني، خلال أيام كما أن التذاكر ستكون متوفرة من خلال شباك التذاكر بمقر الأوبرا بالإسكندرية، ومن المتوقع أن تكون بفئة واحدة بمبلغ رمزى لإسعاد الجمهور ونشر الفنون الجادة فى أرجاء المحافظات من أجل الحفاظ على الذوق العام.

فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء

وتشهد فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، هذا العام 20 حفلاً على 7 مسارح بالقاهرة والإسكندرية "المكشوف- الكبير- الجمهورية- معهد الموسيقى العربية- سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)- أوبرا دمنهور- المسرح الروماني بمدينة الفردوس".

وتواصل دار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، إقامة فعاليات فنية وثقافية متنوعة بهدف دعم وتعزيز التراث ونشر ألوان الإبداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين الى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية، من جانبه قال رئيس الأوبرا ان الفعاليات تتضمن عروضًا لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة والواعدة.

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