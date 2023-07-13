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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس سائق "توك توك" بتهمة هتك عرض فتاة وسط الزراعات بالقليوبية

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي وبحضور عبد الله الدربالي، وكيل النائب العام، استمرار حبس سائق توك توك 45 يوما على ذمة الجناية رقم 9660 جنايات الخانكة لقيامه بهتك عرض فتاة عمرها 15 عاما داخل توك توك ووسط الزراعات بمنطقة الخانكة.

فى وقت سابق، تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مامور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بقيامهم بالإمساك بسائق توك توك حال قيامه بمحاولة اغتصاب فتاة وسط الزراعات بدائرة المركز، وأنهم سمعوا صراخ واستغاثات من الفتاة فتوجهوا نحو الصوت ليعثروا عليها ونجحوا في الإمساك بالمتهم وتخليص الفتاة من بين يديه ونقلها للمستشفى.

انتقلت على الفور أجهزة الأمن بالقليوبية وتبين أن المتهم يعمل سائق توك توك، وتبين أنه في أثناء عودة الفتاة وعمرها 15 عاما وبصحبتها 3 من زملاءها من أحد الدروس الخصوصية، استقلوا التوك توك رفقة المتهم لتوصيلهم لمنازلهم، وفي الطريق نزلن الفتيات الثلاث أمام منازلهن وظلت المجني عليها بمفردها لتوصيلها لمنزلها، وفي الطريق لعب الشيطان برأس المتهم وانحرف بها إلى إحدى الزراعات في منطقة الخانكة واستوقف المركبة وحاول التعدي الجنسي عليها بعد أن حاول تجريدها من ملابسها بالقوة.

ظلت الفتاة تصرخ إلى أن حضر مجموعة من الأهالي وقاموا بالإمساك بالمتهم وتخليص الفتاة منه وأبلغوا الأجهزة الأمنية، ونقلت الفتاة للمستشفى وبإجراء الكشف الطبي عليها تبين أنها تعرضت للتعدي الجنسي العنيف، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم وإحالتة للمحاكمة، فأصدرت قرارها المتقدم ورفضت المحكمة طلب دفاع المتهم بإخلاء سبيله وقررت استمرار حبسه.

أجهزة الأمن بالقليوبية العرض على النيابة المستشار خالد الشباسي هتك عرض فتاة تهمة هتك عرض توك توك شرطة الخانكة محكمة جنايات بنها

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