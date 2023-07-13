مصعب إبراهيم مديرا لمرفق إسعاف الإسماعيلية (خاص)

قالت مصادر إن الدكتور عمرو رشيد، رئيس الهيئة العامة للإسعاف، استقر على تعيين مدير جديد لمرفق إسعاف الإسماعيلية خلفا للدكتور حسين كساب، والذي انتدب لهيئة الرعاية الصحية - إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل- وتولى منصب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن رئيس الهيئة العامة للإسعاف، قرر تعيين الدكتور مصعب إبراهيم مديرا لمرفق إسعاف الإسماعيلية، ومن المقرر أن يتسلم عمله خلال عدة أيام.

وينتظر مصعب عدة صعوبات أهمها التغلب على مشكلة تعطل عدد من سيارات الإسعاف داخل المرفق.

ويذكر أن منصب مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية كان فارغا منذ أكثر من شهرين بعدما انتقل كساب لتولي إدارة مجمع الإسماعيلية الطبي.