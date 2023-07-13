"تعليم مطروح": لم نتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن آخر امتحانات الثانوية

ترأس عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة بديوان المديرية في يومها الأخير وذلك لمتابعة مسار امتحان مادة الأحياء لطلاب القسم العلمي علوم، و مادة جبر وهندسة فراغية لطلاب القسم العلمي ( رياضيات)، ومادة الفلسفة والمنطق لطلاب القسم الأدبي، وذلك بحضور أعضاء الغرفة المكونة من إسماعيل جاتو رئيس اللجنة الثلاثية وممثلي مديرية أمن مطروح والمستشار العسكري وأعضاء اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات .

وأوضح "شحاته"، أنه اطمئن من رؤساء اللجان الثلاثة عشر على انتظام أعمال اليوم الأخير لماراثون امتحانات الثانوية العامة، فى كافة اللجان وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة

وأكد وكيل الوزارة أنه تابع منذ الصباح الباكر عملية خروج صناديق الأسئلة من مراكز التوزيع إلى مقار لجان الامتحان و كذلك مسار العملية الامتحانية من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للاطمئنان على توافر كل سبل الأمن فى محيط كافة اللجان الامتحانية.

- تنسيق مشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة

وأشار إلى أنه تم التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة يسودها الالتزام مشيراً أن الغرفة الرئيسية لم تتلق أي شكاوي من الطلاب بشأن امتحانات اليوم مضيفاً أن كتب المفاهيم الخاصة بالمواد الدراسية والتي استخدمها الطلاب أثناء أداء الامتحانات تم تسليمها وعودتها من اللجان الامتحانية الي مركز توزيع الأسئلة وفق التعليمات الخاصة بهذا الشأن.

ووجه مدير المديرية مديري الإدارات التعليمية بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بكل لجنه كلا فى نطاق أدارته موضحا ان اللواء خالد شعيب، يتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات التى تقوم بها المديرية من أجل انضباط العملية حيث وجه بضرورة تأمين كافة اللجان الامتحانية، وكذلك الملاحظين حتى مغادرتهم مقار اللجان حرصاً على سلامتهم.

وفي ذات السياق قدم شحاته الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الثلاثية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة ورئيس وأعضاء مركز توزيع الأسئلة وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية وكافة المنتدبين للعمل في اللجان الامتحانية عرفانا بما بذلوه من عطاءات مخلصة وأداء فعال على مدار العملية الامتحانية والتي يسدل ستار نهايتها اليوم الخميس.

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