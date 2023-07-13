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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الثانوية يحتفلون بانتهاء الامتحانات بالرقص على "سطلانة"

الثانوية العامة
الثانوية العامة

اختتم اليوم ماراثون الثانوية العامة بامتحان 3 مواد للشعبتين الأدبية والعلمية، حيث امتحن الطلاب مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ومادة الأحياء لشعبة علمي علوم، ومادة التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

وفي محافظة القاهرة وعلى أنغام أغنية "سطلانة" الشهيرة، رقصت طالبات مدرسة الأورمان الثانوية بالجيزة، احتفالًا بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وتجمعت الطالبات على الجهة المقابلة للمدرسة، وقمن برش سائل الفوم على بعضهن البعض.

وفي محافظة المنوفية أكد طلاب المرحلة الثانوية أن امتحانات اليوم كانت في مستوى الطالب المتوسط.

واحتفل طلاب الثانوية العامة لمدة ساعة كاملة بمدارس المحافظة بإطلاق الشماريخ ودخان الألوان والفوم.

وفي أسيوط احتفل طلاب الثانوية العامة بقضاء آخر يوم للامتحانات بالتقاط الصور التذكارية أمام أبواب اللجان قبل مغادرتهم مقرات اللجان.

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الثانوية العامة احتفالات المنوفية احتفالات طلاب الثانوية طلاب الثانوية العامة

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