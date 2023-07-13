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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 193 مواطنًا بقرى البحر الأحمر

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة

أجرت القافلة الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، في اليوم الأول لها بقرية المستعمرة، التابعة لمدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، الكشف الطبي على 193 مواطنًا في تخصصات طبية مختلفة.

وكشف الدكتور أحمد الصاوى، منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة، في بيان، أن قوافل حياة كريمة بدأت اليوم أعمالها بقرية المستعمرة وتستمر حتى غدٍ الجمعة، بعد الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى الحمروين وأمل بغارب.

وأضاف منسق القوافل بالبحر الأحمر أن اليوم بجانب الكشف على 193 شخصًا بقرية المستعمرة، تم إجراء فحص معملى لـ14 شخصًا، وإجراء 4 أشعة وسونار، كما تم إجراء 19 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن القوافل تضم عيادات الجراحة والباطنة والأطفال والأسنان والنساء والتوليد ومعمل الدم والطفيليات وصيدلية تضم مئات الأصناف من الأدوية التي يتم صرفها بالمجان للمواطنين.  

وجرى إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.

الأمراض المزمنة القوافل العلاجية العلاج بالمجان حياة كريمه جنوب البحر الأحمر ضمن مبادرة حياة كريمة محافظة البحر الأحمر مدينة القصير

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