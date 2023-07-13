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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة دنماركية: ميتلاند يوافق على رحيل إمام عاشور إلى الأهلى

إمام عاشور
إمام عاشور

وافقت إدارة نادي ميتلاند الدنماركي على رحيل لاعب الوسط إمام عاشور، عن صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وخاض إمام عاشور 7 مباريات مع فريق ميتلاند الدنماركي، ونجح خلال المواجهات السبع في صناعة هدفين لزملائه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Ekstra Bladet" الدنماركية، فإن إدارة نادي ميتلاند وافقت على رحيل إمام عاشور في الصيف، ليقترب اللاعب من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

وأكدت الصحيفة الدنماركية، أن نادي ميتلاند كان يريد الاحتفاظ بخدمات إمام عاشور، ولكن اللاعب لم يرغب البقاء في الدنمارك، مشيرة إلى أنه يريد خوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل 2023-2024.

ونوّهت الصحيفة في تقريرها، إلى وجود مفاوضات في الوقت الحالي تمهيدًا لرحيل إمام عاشور عن صفوف ميتلاند، خاصةً بعد رفض اللاعب السفر إلى الدنمارك مجددًا.

تقرير الصحيفة الدنماركية عن مصير إمام عاشور

وأفادت الصحيفة بأن إمام عاشور ووكيله يعملان على تسريع عملية الانتقال والرحيل عن ميتلاند خلال الفترة الماضية.

وكانت إدارة نادي ميتلاند الدنماركي قد أرسلت عدة خطابات إلى إمام عاشور، من أجل العودة إلى تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، ولكن اللاعب تجاهلها جميعًا، مفضلًا الاستمرار في مصر.

وكان إمام عاشور قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية قبل أسابيع من نهاية الموسم الماضي 2022-2023، ليغيب عن مباريات ميتلاند، ويعود إلى مصر لتلقي العلاج ويبدأ برنامجه التأهيلي تحت إشراف طبيب منتخب مصر محمد أبوالعلا.

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية الواردة من الدنمارك، التي أفادت بأن إمام عاشور سينضم إلى صفوف الأهلي بعقد يمتد حتى صيف 2029، بجانب توصل الطرفين لاتفاق على دفع الأهلي 2 مليون دولار، وسيدفع 1.2 مليون دولار على أقساط، على أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب مباراة الأهلي والزمالك في القمة 126 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ميتلاند إمام عاشور الاهلى الميركاتو الصيفي عاشور

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