ضبط عصابة سرقة سيارات فى القاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية مكبرة وتم ضبط العديد من الخارجين على القانون، وذلك في إطار ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" يقيمان بمحافظة القليوبية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة للقيام ببيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر وبحوزتهما 3 مفاتيح سيارات مصطنعة– بعض الأدوات.

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئى النية" صاحبى مخزنين للخردة، يقيمان بمحافظة القليوبية وباستهدافهما أمكن ضبطهما، والعثور داخل مخزن خاص بأحد المتهمين على (أجزاء من السيارات المستولى عليها– أدوات تستخدم فى تقطيع السيارات) كما تم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى من متحصلات بيع أجزاء السيارات المستولى عليها)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.