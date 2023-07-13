ضبط المتهمين بقتل تاجر خردة بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة تاجر خردة، مقيم بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة "التروسيكل"، وأقر أحدهما باستدراجه المجنى عليه بزعم بيع ماكينة مياه "خردة"، وعقب ذلك استقل المتهمان معه للتوجه لإحضار الماكينة، وأثناء ذلك قام أحدهما بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض، وقاما بالتعدى عليه حتى فارق الحياة، واستوليا على (مركبة "التروسيكل"– الهاتف المحمول) الخاصين بالمجنى عليه ولاذا بالفرار.

كما أضافا بتخلصهما من الهاتف عن طريق حرقه وبيع المركبة المستولى عليها لعميليهما "سيئى النية" (مقيم بدائرة المركز) مقابل مبلغ مالى تقاسماه فيما بينهما، وقد أمكن ضبط الأخير (والمركبة المستولى عليها– مبلغ مالى– بقايا الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه– الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).