محاولة لوقف إطلاق النار.. "آراب نيوز" تكشف أهمية قمة دول الجوار بالقاهرة

سلطت صحيفة "آراب نيوز"، الضوء على الدور المصري من أجل وقف القتال الدائر في السودان ، مع استضافتها اليوم الخميس لقمة دول الجوار حيث تسعى القاهرة إلى وقف اطلاق النار وإحلال الهدوء والسلام.

- أبرز اهداف القمة

ونقلت "أراب نيوز" عن مصادر، إن أهداف القمة هي درء التدخل والتأثير الأجنبيين في القتال ، وإطلاق عملية في نهاية المطاف للتوصل إلى اتفاق سلمي لوقف القتال، وقالت المصادر إن تلك الخطة تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر وفتح مسارات المساعدات وسط سلسلة من الاجتماعات مع زعماء الجيش والقبائل.

وقالت "أراب نيوز"، تحاول مصر التوسط بين الجهات المتحاربة في السودان ، باستضافتها قمة إقليمية، اليوم الخميس، هي الأحدث في سلسلة من الجهود الدولية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم أزمة إنسانية.

و اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم في أبريل ، وامتد غربًا إلى منطقتي دارفور وكردفان الهشتين، وقتل أكثر من 1000 مدني ونزح 3 ملايين شخص ، بحسب الأمم المتحدة ، التي تحذر من تفاقم أزمة الجوع.