محافظ الوادي الجديد يبحث موقف المشروعات الاستثمارية بمنطقة بحيرة باريس

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة بحيرة باريس، بحضور الدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين والمستثمرين.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة ومدى الجدية في التنفيذ وسداد مستحقات الدولة، ووجه المحافظ بعدد من القرارات جاء أهمها:

-سحب الأراضي غير المستغلة بعد مرور عام من استلامها بعد توجيه إنذارات لأصحابها

-منح مهلة حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٣ للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية.

-التزام الصيادين بتوريد حصة المحافظة من الأسماك لطرحها بالأسواق بأسعار مخفضة.

-وقف الصيد خلال فترات التكاثر للحفاظ على الزريعة، ومراجعة الاشتراطات القانونية لشباك الصيد لمنع صيد الأسماك الصغيرة.

-تخصيص منطقة لإقامة مزارع سمكية بمحيط البحيرة.

كما ترأس الزملوط مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات جاء أهمها:

-منح خطابات بالموافقة على حفر آبار للمشروعات التي قامت بجدولة الديون أو سداد أقساط منها

-الموافقة على تمليك الشركات والأفراد شرط سداد المستحقات والمتأخرات والمديونيات

-عرض موقف إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، وتكليف الضرائب العقارية باتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على المتقاعسين عن السداد أو سحب الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية.

-تشكيل لجان لحصر جميع أراضي الصندوق بالإحداثيات المؤجرة للمواطنين ومطابقة قيمة الإيجارات مع المساحات، بالإضافة للموافقة على تملك الراغبين من المستفيدين للأراضي خارج الحيز العمراني بعد سداد جميع المستحقات وقيمة التملك.

-منح مهلة ٦ أشهر للمشروعات المتدنية في نسب التنفيذ، يتم بعدها اتخاذ إجراءات السحب.

-سحب أراضي المشروعات الزراعية التي لم تقم بالتنفيذ، وفي حالة إعادة التخصيص يتم التعامل طبقًا للأسعار الحالية.