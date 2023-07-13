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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"اوعى ترميها".. بائع يشترى الكتب القديمة من طلاب الثانوية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

استغل أحد البائعين آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بشراء كتب المدرسة بمختلف المراحل من الطلبة وبيعها للطلبة المقبلين على هذه المرحلة.

فرش محمد علي الكتب المدرسية القديمة أمام لجنة مدرسة عمرو بن العاص بالمرج، حيث يبيع الكتب الخارجية القديمة بكافة مراحلها للأهالي.

"ببيع الكتب بسعر بسيط.. والأهالي بتشتري علشان توفر"

أكد أن الكثير من الطلبة والأهالي يلجأون لشراء مثل هذه الكتب وذلك للتوفير، حيث تباع بأقل من الكتب الجديدة بنسبة 50%.

ونوه علي، بأن الكثير من الطلبة بعد انتهاء الامتحانات لا يحتاجون لمثل هذه الكتب المدرسية القديمة الأمر الذي يجعله يشتري منهم الكتاب الواحد بعشرة جنيهات وبيعه بـ15 جنيهًا للكتاب الواحد.

الثانوية العامة الجبر الهندسة الفراغية الأحياء امتحانات

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