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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

امتحانات الثانوية تنتهى بـ"فرحة الخلاص" وحزن فراق "أصدقاء الرصيف"

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ينتهي، اليوم الخميس، ماراثون الثانوية العامة الذي يستمر لشهر تقريبًا.

ويؤدِّي طلاب الثانوية العامة في فرع العلمي علوم مادة الأحياء، وطلاب فرع العلمي رياضة اختبارًا في مادة الرياضيات البحتة، جبر وهندسة فراغية، وطلاب فرع الأدبي يؤدُّون اختبارًا في مادة الفلسفة والمنطق.

خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، تشكَّلت علاقات صداقة قوية بين الأمهات المتواجدات بمحيط لجان مدارس الثانوية العامة في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، حيث تدعمن بعضهنَّ وتخفَّفن من أعباء هذه الفترة المضنية.

وفي هذا الصدد، صرَّحت سامية، إحدى أولياء الأمور، بأنه خلال هذا الشهر تمكَّنت بعض الأمهات من تكوين صداقات وعلاقات وطيدة تستمر مدى الحياة.

وأشارت نهى طارق، والدة أخرى، إلى أنه على الرغم من سعادة أولياء الأمور لانتهاء كابوس الثانوية العامة، إلا أن هناك حزنًا لتغير روتين الأمهات بعد اعتيادهنَّ رؤية بعضهنَّ البعض خلال هذه الفترة.

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الثانوية العامة الأحياء الفلسفة امتحانات اخر يوم لامتحانات الثانوية العامة

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