آخر يوم ثانوية.. الأطفال حاضرون للاحتفاء مع أشقائهم

لوحظ حضور العديد من أشقاء الطلبة عند أبواب اللجان استعدادًا لاستقبال أشقائهم بعد الانتهاء من الامتحانات وإقامة الاحتفالات معهم.

وكان الطفل أحمد رءوف، شقيق الطالب محمد، بين هؤلاء الأطفال.

وقال أحمد: "جئت اليوم للاحتفال مع أخي بغض النظر عن صعوبة الامتحان. نحن اليوم في آخر يوم ولن يكون هناك مزيد من المذاكرة. تعب أخي كثيرًا ووعدني بأن يلعب معي بعد انتهاء الامتحان".

وقالت الطفلة بسنت أحمد إنها حرصت على الحضور مع والدتها لاستقبال شقيقتها بعد انتهاء امتحانات الثانوية، وذلك لأنها علمت من أمها بأنه ستكون هناك احتفالات كبيرة في هذا اليوم، وأرادت أن تشارك في تلك الاحتفالات مع شقيقتها ووالدتها.

ويختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، امتحانات العام الدراسي الحالي 2022 /2023.