ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر يوم ثانوية.. الأطفال حاضرون للاحتفاء مع أشقائهم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

لوحظ حضور العديد من أشقاء الطلبة عند أبواب اللجان استعدادًا لاستقبال أشقائهم بعد الانتهاء من الامتحانات وإقامة الاحتفالات معهم.

وكان الطفل أحمد رءوف، شقيق الطالب محمد، بين هؤلاء الأطفال.

وقال أحمد: "جئت اليوم للاحتفال مع أخي بغض النظر عن صعوبة الامتحان. نحن اليوم في آخر يوم ولن يكون هناك مزيد من المذاكرة. تعب أخي كثيرًا ووعدني بأن يلعب معي بعد انتهاء الامتحان".

وقالت الطفلة بسنت أحمد إنها حرصت على الحضور مع والدتها لاستقبال شقيقتها بعد انتهاء امتحانات الثانوية، وذلك لأنها علمت من أمها بأنه ستكون هناك احتفالات كبيرة في هذا اليوم، وأرادت أن تشارك في تلك الاحتفالات مع شقيقتها ووالدتها.

ويختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، امتحانات العام الدراسي الحالي 2022 /2023.

أشقاء الطلبة على أبواب اللجان عدد طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسي الحالي طلاب الثانوية العامة طالبة بالشعبة الأدبية بمدرسة الشهيد نقيب علي أحمد شوقي الثانوية

الأكثر قراءة

مصرع سيدتين وفتاة بطلقات نارية طائشة فى حفل عرس بسوهاج

تداول امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب شعبة أدبى عبر السوشيال ميديا

تداول امتحان الأحياء لطلاب علمى علوم عبر السوشيال ميديا

"بيت الروبى" يواصل الصدارة بإيرادات تخطت 90 مليون جنيه

لزيادة إنتاج البترول الخام.. شركة صينية تضخ استثمارات جديدة فى مصر

الرئيس المعيَّن لـ"COP28" يدعو إلى زيادة التمويل المخصص للمناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى