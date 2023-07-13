القمة 126 بين الأهلى والزمالك.. صراع "الدورى الذهبى" و"العكننة"

يستضيف استاد القاهرة في الثامنة والنصف مساء اليوم مباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

المباراة تحصيل حاصل ومن المفترض أن تقام في أجواء هادئة بعدما حسم الأهلي اللقب لصالحه بوصوله للنقطة 75 واقتراب الزمالك من حسم المركز الثالث الذي يحتله حاليًا برصيد 59 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فيوتشر، لكن تبقى المباراة بطولة خاصة يسعى كل فريق للفوز بها في ظل رغبة الأهلي في إنهاء الدوري بدون هزيمة وسعى الزمالك للفوز الذي غاب عنه في آخر ثلاث سنوات ببطولة الدوري.

المباراة هى الثالثة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أمام الزمالك وحقق نجاحًا باهرًا في أول مباراتين بالفوز بهدفين نظيفين في مباراة السوبر المصري وبثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الدور الأول للدوري هذا الموسم، وفي المقابل المباراة هى الأولى للكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني للزمالك أمام الأهلي، ويسعى لتحقيق الفوز الذي سيكون الأول للزمالك في مباريات القمة بالدوري منذ ثلاث سنوات وبالتحديد منذ فاز 3-1 يوم 22 أغسطس 2020.

ورغم وجود عدد من الغيابات في صفوف الفريقين، إلا أنها غيابات اعتاد عليها كل مدرب في المباريات الأخيرة وتتمثل في محمود متولي وعمرو السولية في الأهلي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي في الزمالك ويملك الفريقان أسلحة هجومية فعالة، وكل منهما قادرعلى التسجيل في أى وقت، لكن ما يثير قلق جماهير الزمالك هو ضعف خط الدفاع في ظل الطريقة الجديدة التي يلعب بها أوسوريو. صحيح أن الفريق فاز في آخر ست مباريات ببطولتى الدوري وكأس مصر وسجل خلالها 18 هدفًا، لكن شباكه اهتزت خمس مرات ولم يحافظ على نظافتها سوى في مباراتين فقط.

السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا أعد أوسوريو لإيقاف هجوم الأهلي؟ وهل يدفع بحسام عبدالمجيد العائد من المنتخب الأوليمبي أم يحافظ على وجود ثلاثي الدفاع محمد عبدالغني ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي والاستعانة بعمر جابر كلاعب ثالث في الوسط مع محمد أشرف روقا وأحمد أبوالفتوح؟.

قائمة الزمالك لمباراة الأهلي

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق ومصطفى الزناري وأحمد أبوالفتوح وحاتم سكر ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار" وأحمد سيد زيزو وأحمد عبدالرحيم "إيشو" وشيكابالا وإبراهيم نداي وسيف الدين الجزيري وناصر منسي ومحمد صلاح.

خوان كارلوس أوسوريو

في المقابل ماذا يفعل كولر لإيقاف أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وإبراهيما نداى أخطر لاعبي الزمالك ومعهم شيكابالا سواء شارك في التشكيل الأساسي أو كبديل، وبالتأكيد كل مدرب يعرف كل شىء عن الفريق الآخر، لكن يبقى اختيار التشكيل الأفضل والتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة أثناء المباراة عاملًا مهمًا في تحديد النتيجة، إضافة لحالة اللاعبين أثناء المباراة ونجاحهم في تنفيذ التعليمات والاحتفاظ بتركيزهم طوال الـ90 دقيقة.

قائمة الأهلي لمباراة القمة

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اختار 22 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول ومروان عطية وأليو ديانج وأحمد قندوسي وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد شريف ومحمود كهربا.

مارسيل كولر

يدير المباراة محمود البنا ويساعده محمود أبوالرجال وسامي هلهل ومعهم محمود ناجي حكمًا رابعًا وأحمد الغندور حكم فيديو وأحمد حسام مساعد حكم فيديو.