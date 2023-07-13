تقارير تونسية: الترجى لم يتقدم بعرض رسمى لضم البلايلى

كشفت تقارير صحفية تونسية، حقيقة تقدم نادي الترجي بعرض رسمي للتعاقد مع الدولي الجزائري يوسف البلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن إدارة الترجي لم تتقدم بأي عروض رسمية للتعاقد مع يوسف البلايلي نجم الفريق السابق، ولاعب أجاكسو الفرنسى.

وأكدت الإذاعة التونسية أن كل ما تردد بشأن تقدم الترجي بعرض رسمي للتعاقد مع يوسف البلايلي ليس له أساس من الصحة.

وكانت تقارير صحفية جزائرية، قد كشفت في وقت سابق عن اقتراب يوسف البلايلي من فسخ تعاقده مع ناديه أجاكسو الفرنسى بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت إلى أن الترجي هو الأقرب لضم البلايلي رغم وجود أندية أخرى ترغب في التعاقد مع اللاعب الجزائري.