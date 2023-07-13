بوادر أزمة بين فيتوريا واتحاد الكرة بسبب الموسم الجديد

كشف مصدر داخل منتخب مصر أن روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطني كان يرغب في انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري قبل معسكر سبتمبر لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا؛ استعدادا للمباراتين اللتين سيخوضهما منتخب الفراعنة فى سبتمبر أمام أثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا ومع منتخب تونس وديا يوم 12.

كان عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المشرف العام على لجنة المسابقات، أكد أن الدوري الجديد ينطلق بعد معسكر سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تنتهي مباريات الدوري المصري يوم 16 يوليو الجاري، في حين يُنهي الأهلي بطل المسابقة مواجهاته يوم 26 من الشهر الجاري.

ويخوض المارد الأحمر مباراة الداخلية في ثمن نهائي كأس مصر يوم 30 يوليو، ولم يتحدد موعد مواجهته أمام المصري البورسعيدي في ربع النهائي.