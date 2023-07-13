قناة الناس|كيف رد محمد عبده على عدم مسايرة الإسلام للحضارة؟

قال د.محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الإمام محمد عبده ردّ فى كثير من كتاباته مؤلفاته، عن اتهام إن الإسلام دين لا يساير الحضارة بأن الإسلام دين فطرة جاء إلى الناس جميعا من خلال وحى السماء.

أضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، الأربعاء، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة الناس: "وحى السماء أنزله الله الذي خلق الخلق، لهداية الناس سواء السبيل، فالإمام محمد عبده يعتقد أنه إذا انقطعت صلة الناس بوحي الله، صاروا وحوشا تحركهم الأهواء والأطماع الضارية، ويفتك أقواهم بأضعفهم، وتضطرب موازين العدل لديهم حيث لا عدل ولا رحمة ولا ضمير".

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر أن الإمام محمد عبده يرى أن الإسلام دين عامل وشامل وصالح لكل زمان ومكان".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.