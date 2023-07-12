مستقبل وطن يجدد الثقة فى أيمن صبحى أمينًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة

جددت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بقيادة النائب أشرف رشاد الشريف، الثقة للدكتور أيمن صبحي أمينا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء قرارها الأخير بإعادة تشكيل أمانة محافظة القاهرة بقيادة النائب محمد ماهر أمين العاصمة.

يشغل الدكتور أيمن صبحي أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة على مدار الفترة الماضية، ويتميز بأدائه المختلف وجهوده المتواصلة، والتي دعمت قطاع المشروعات وأعضاءه بالتواجد على أرض الواقع بجانب المواطن في كل الفعاليات والمناسبات وتقديم الدعم للمواطن والدولة المصرية، وهو الأمر الذي لاقى تقدير المواطنين على مستوى الأمانات بكافة أنحاء المحافظة.

جاء قرار تجديد الثقة نتيجة للجهود التي بذلها صبحي منذ توليه وحتى الآن، وحرصًا من قيادات الحزب على استمرار مثل هذه الجهود.