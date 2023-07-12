ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يوضح حقيقة إلغاء بطاقات التموين بسبب الكارت الذكي

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على شائعات إلغاء بطاقات التموين، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة، وكما هي بالسلع في تلك المنظومة، مشيرًا إلى أن الكارت الذكي في مرحلة التجربة فقط، والذي سيبدأ تطبيقه في بورسعيد فقط. 

وقال خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الكارت الذكي لن يكون بديلًا لبطاقة التموين، وأن التموين مستمر ولا إجراءات تتعلق بالإلغاء حتى تجربة الكارت الذكي.

وأضاف أنه تم طباعة نصف مليون كارت فقط ويحمل كل معلومات الأسرة، يحصل به المواطن على خدمات بريدية وتموينية وصحية، وعندما تكتمل المنظومة يمكن تعميمه على محافظات الجمهورية كافة. 

تم تطبيق التجربة في بورسعيد باعتبارها أول محافظة مكتملة الرقمنة

وتابع أنه تم تطبيق التجربة في بورسعيد باعتبارها أول محافظة مكتملة الرقمنة، وميزة الكارت أنه مؤمن تأمين على أعلى مستوى، فلا يمكن اختراقه أو محاولة للعبث به، محذرًا من مروجي شائعة إلغاء بطاقات التموين. 

أحمد موسى بطاقات التموين الكارت الذكي بورسعي التموين محافظة مكتملة الرقمنة

مواد متعلقة

أحمد موسى يناشد الحكومة بمد الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين لنهاية العام

ضبط صاحب مخبز جمع بطاقات التموين للاستيلاء على الحصص التموينية في المعصرة

استمرار صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين

طرح الأرز على بطاقات التموين بـ12.60 جنيه للكيلو

الفئات المسموح لها بإضافة المواليد على بطاقات التموين 2023

الأكثر قراءة

بعد حمدى فتحى.. أهلاوى جديد ينضم للوكرة القطرى

تعطل "سيارة باتمان" يُثير جدلًا بين أهالى السويس (صور)

بدء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان فى القاهرة (صور)

السيطرة على حريق نشب داخل فيلا رجل أعمال شهير بالإسكندرية

طلاب الثانوية العامة يختتمون الامتحانات بالأحياء والجبر والفلسفة.. غدًا

إدارة الأبيض تعد بمكافآت خاصة لـ«العكننة» على بطل الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى