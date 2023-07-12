أحمد موسى يوضح حقيقة إلغاء بطاقات التموين بسبب الكارت الذكي

علق الإعلامي أحمد موسى، على شائعات إلغاء بطاقات التموين، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة، وكما هي بالسلع في تلك المنظومة، مشيرًا إلى أن الكارت الذكي في مرحلة التجربة فقط، والذي سيبدأ تطبيقه في بورسعيد فقط.

وقال خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الكارت الذكي لن يكون بديلًا لبطاقة التموين، وأن التموين مستمر ولا إجراءات تتعلق بالإلغاء حتى تجربة الكارت الذكي.

وأضاف أنه تم طباعة نصف مليون كارت فقط ويحمل كل معلومات الأسرة، يحصل به المواطن على خدمات بريدية وتموينية وصحية، وعندما تكتمل المنظومة يمكن تعميمه على محافظات الجمهورية كافة.

تم تطبيق التجربة في بورسعيد باعتبارها أول محافظة مكتملة الرقمنة

وتابع أنه تم تطبيق التجربة في بورسعيد باعتبارها أول محافظة مكتملة الرقمنة، وميزة الكارت أنه مؤمن تأمين على أعلى مستوى، فلا يمكن اختراقه أو محاولة للعبث به، محذرًا من مروجي شائعة إلغاء بطاقات التموين.